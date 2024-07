Empresa de SP que busca cidadania italiana para clientes abre escritório no RS

Empresa de São Paulo que busca a cidadania italiana para clientes, a io.Gringo abrirá em agosto um escritório em Passo Fundo, com investimento de R$ 1 milhão e 25 funcionários. A sede fica em Taubaté (SP) e há unidades em Roma (Itália) e Lisboa (Portugal). O CEO Matheus Reis conta já ter clientes online da cidade do norte gaúcho, cujos indicadores econômicos também atraíram a empresa. Como a coluna vem destacando, a região ultrapassou a Serra como segundo maior PIB do Rio Grande do Sul, atrás da Metropolitana.