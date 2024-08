Hoje é Super Quarta. Aqui, tem decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) sobre a taxa de juro Selic. Previsão de que seja mantida em 10,5% ao ano. O comunicado, porém, deve alertar para a alta do dólar e seu impacto na inflação. Nos Estados Unidos, antes ainda, o Federal Reserve (Fed) deve manter a taxa de juro, mas dar algum recado sobre a perspectiva para sua política monetária.