Empresa de Santa Catarina, o Grupo Passarela reabrirá em 1º de agosto o seu atacarejo alagado na Avenida Assis Brasil, no bairro Sarandi. A loja, da bandeira Via Atacadista, foi inaugurada em março com investimento de R$ 70 milhões. Na cheia de Porto Alegre, contabilizou um prejuízo de R$ 20 milhões.