O Rua da Praia Shopping, no Centro Histórico, reabrirá na semana que vem, quando completará dois meses fechado. O dia exato ainda não está definido. O empreendimento na Rua dos Andradas foi atingido pela água em 4 de maio, um dia após ter fechado. Desde então, uma quantidade incalculável de água foi drenada para fora do prédio, que agora passa por ajustes na rede elétrica. A subestação da CEEE Equatorial que fica no subsolo foi recuperada.