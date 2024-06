Foi aberta a loja da Casa Maria no prédio histórico da Livraria do Globo, na Rua dos Andradas, no Centro de Porto Alegre. Por enquanto, estão funcionando o primeiro piso e o mezanino. Até o dia 20, o proprietário da rede de varejo, Wagner Amorim, iniciará as atividades da livraria e do acervo do memorial. A ideia de voltar a ter uma cafeteria no local também segue no radar do empresário.