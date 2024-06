Queda de faturamento deve ser critério para empréstimo do BNDES, sugere secretário do Desenvolvimento Econômico

Secretário Estadual do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo sugeriu ao governo federal que queda de faturamento seja também um critério para ter direito aos empréstimos de R$ 15 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A liberação do dinheiro ocorreria na sexta-feira (21), mas foi adiada para esta semana para mudança dos parâmetros. A ideia é que tenham acesso apenas empresas na “mancha”, ou seja, regiões que o governo identificou como atingidas pela água nas cidades em calamidade ou emergência.