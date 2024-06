Plantio direto ajuda a recuperar a fauna, diz novo secretário da Agricultura sobre o papel ambiental do agro

Com fenômenos climáticos e uma Expointer logo após a enchente, Clair Kuhn assumiu como secretário Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Entre os assuntos do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, como o que o agro faz para reduzir o impacto no meio ambiente, ele destacou o plantio direto, um sistema que tem menos intervenções para preparo de solo e exige menos produtos químicos. Leia trechos da entrevista e ouça a íntegra abaixo.