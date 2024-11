Uma noite de sono tranquila e relaxante é essencial para manter a saúde física e mental do corpo. No entanto, muitas pessoas enfrentam desafios para espantar a insônia e dormir bem. A boa notícia é que a espiritualidade pode ajudar neste quesito, pois, além de alguns hábitos, as simpatias podem abrir caminho para um descanso tranquilo, permitindo que o corpo e a mente repousem adequadamente.