Não é possível ainda nem dimensionar quanto dinheiro será necessário para reconstruir o Rio Grande do Sul depois destas enchentes. Espera-se que realmente não falte dinheiro, como o presidente Lula garantiu na sua visita ao interior do Estado nesta quinta-feira (2). Empresas do Vale do Taquari, por exemplo, ainda estão esperando o recurso para financiamento subsidiado anunciado na enchente de setembro do ano passado.