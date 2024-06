Duas boas ferramentas do governo do Estado poderão ajudar a reconstruir negócios e a levá-los para áreas seguras de cidades ou regiões atingidas pela enchente. Uma delas é o Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fundopem-RS), um benefício que reduz o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que será gerado a mais com a implantação ou expansão de uma indústria.