Deve ser finalizada na próxima semana a negociação para a rede Casa Maria instalar uma loja no prédio histórico da Livraria do Globo, no centro de Porto Alegre. A ideia, inclusive, é vender livros no local, além de itens de decoração e outros produtos. Saiba mais no vídeo acima do comentário no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.