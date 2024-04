Começou a terraplanagem do terreno comprado pela Lajeadense Vidros para construir sua nova fábrica após ter tido a indústria inundada nas duas enchentes que atingiram o Vale do Taquari. A imagem acima - enviada à coluna pelo sócio-administrador, Regis Lopes Arenhart - mostra a idealização de um projeto inteiro, mas, por enquanto, a empresa fará o pavilhão, que terá 11,55 mil metros quadrados, mais do que o dobro do atual. O novo local fica mais longe do Rio Taquari, para evitar área com risco de cheia.