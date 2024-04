O Mercado Livre vai duplicar o seu centro de distribuição em Sapucaia do Sul. A unidade foi inaugurada no ano passado e passará dos atuais 7,5 mil para 15 mil mil metros quadrados, em projeto que já teve viabilidade aprovada na prefeitura. A empresa é a maior de comércio online no Brasil e anunciou investimento de R$ 23 bilhões no país. O assunto foi pauta do programa Gaúcha Atualidade desta quinta-feira (18). Confira acima.