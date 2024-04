Atenção do mercado financeiro para o Oriente Médio. Com a perspectiva de que o ataque do Irã a Israel ocorresse, o preço do petróleo já subiu na sexta-feira para mais de US$ 90. Hoje, porém, está caindo a US$ 89. Alta da cotação pressionaria ainda mais a Petrobras a reajustar preços da gasolina e do diesel. O Irã está entre os 10 maiores produtores mundiais de petróleo. Se o conflito se acirrar, o barril passaria dos US$ 100. Alta de combustíveis pressiona inflação e dificulta a redução do juro, inclusive nos Estados Unidos e no Brasil. Lembrando que tensões geopolíticas também tende a aumentar dólar.