Com R$ 1,1 milhão — investimento que chama a atenção —, a Soberano Xis abriu uma nova unidade, na Rua José de Alencar, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. O valor foi usado para reformar a casa de 160 metros quadrados, comprar móveis e equipamentos, diz o dono, Gabriel Abreu, um jovem de apenas 28 anos. O recurso vem de um sócio-investidor e do lucro das demais operações.