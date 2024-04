Instituto E+ Transição Energética lança o estudo “12 insights sobre hidrogênio – versão Brasil”, desenvolvido em parceria com a organização alemã Agora Industry. O combustível é um dos temas da feira industrial de Hannover, na Alemanha, que a coluna fará a cobertura na semana que vem com a comitiva da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs).