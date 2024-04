Tanto homens quanto mulheres do Rio Grande do Sul seguiram bem conversadores nos seus investimentos em 2023, mostra levantamento do Santander. A renda fixa, muito atrelada ao juro básico da economia, predomina de longe, superando 56% para ambos. Quando se trata de renda variável, que inclui ações de empresas, o público masculino (3,87%) tem uma fatia maior do que a da carteira feminina (1,74%). Na Previdência, o conservadorismo das mulheres fica mais evidente, com 25,54% do total de investimentos, ante 21,05% dos homens.