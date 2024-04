A largada do ano foi positiva na economia gaúcha. Ao menos, no indicador geral. Considerado uma prévia do PIB, o Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCRRS), calculado pelo Banco Central, avançou 1,08% em janeiro de 2024 sobre dezembro de 2023. Com a alta, alcançou 138,55 pontos, que é o maior patamar desde maio do ano passado.