Um tradicional restaurante de Novo Hamburgo, com 70 anos, o O Bifão saiu da recuperação judicial. A empresa chegou a ter R$ 8 milhões em dívidas, situação que se agravou no período de atividades suspensas na pandemia. Metade dos funcionários foi dispensada e apenas a telentrega funcionava. Os débitos foram renegociados, garantindo o cumprimento do plano de reestruturação. Os créditos trabalhistas foram todos pagos e os demais estão sendo quitados como o previsto. Resta ainda uma negociação de impostos que está sendo feita.