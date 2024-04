Bens de capital formam um segmento que não aparece tanto, mas que é de extrema relevância para o setor industrial como um todo, especialmente no Rio Grande do Sul. São aqueles equipamentos que fábricas produzem para outras, que querem aumentar ou aprimorar sua produção. É o caso da Weco, fabricante gaúcha de caldeiras fundada há 58 anos com a mesma unidade onde funciona hoje, na zona norte de Porto Alegre. Os equipamentos usam de caroço de açaí a casca de arroz. Confira a entrevista do diretor Luiz Henrique Campos ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha.