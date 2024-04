A única empresa gaúcha entre as milhares de expositoras aqui na feira industrial de Hannover, na Alemanha, é a Novus, de Canoas. A indústria fabrica sensores inteligentes e equipamentos para automação. Aliás, ela já participa de 25 edições do evento, que foi criado há 77 anos. Ou seja, entende que valeu e segue valendo a pena essa participação com um estande para chamar de seu. Diretor de Marketing da Novus, Fábio Pfeiffer contou que pouco antes de a coluna chegar ao local já tinham fechado uma venda para compradores da Polônia.