Ainda sem uma liberação de crédito definida - pelo que indica o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa —, a equipe com o presidente Lula ouvirá, novamente, os pedidos das grandes empresas atingidas pelas enchentes durante a visita ao Vale do Taquari nesta sexta-feira (15). Questionado, na entrevista ao Gaúcha Atualidade, se já haveria algo concreto, Costa afirma que os financiamentos ainda estão sendo avaliados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pelo Banco do Brasil.