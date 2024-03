Para atrair investidores para Porto Alegre, será lançado um guia explicando a cidade e com um passo a passo para fazer negócios por aqui. O projeto How To é da Câmara Americana de Comércio (Amcham RS), em parceria com a prefeitura. O lançamento será feito no South Summit, evento de inovação que terá sua terceira edição realizada na próxima semana. Depois disso, o material ficará disponível nas formas impressa e online.