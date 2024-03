A startup gaúcha ESG Now medirá novamente a emissão de gases de efeito estufa no South Summit, evento de inovação que que terá sua terceira edição em Porto Alegre. Será considerado o gás carbônico gerado por operação, montagem e desmontagem de estruturas, mas também o previsto no deslocamento dos participantes e palestrantes, na estadia, na alimentação e na produção de resíduos.