O fundo de investimento japonês Softbank busca novas oportunidades de negócios, está de olho no agro e acredita no crescimento do Brasil no longo prazo. Durante almoço com a coluna, o líder das operações da empresa no país - e ex-presidente da Amazon no Brasil -, Alex Szapiro, ouviu sobre o potencial do Rio Grande do Sul e explicou de forma muito clara como o Softbank escolhe empresas para investir. Confira trechos abaixo e, no final da coluna, ouça a íntegra da entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha.