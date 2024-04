Uma das universidades de maior referência no ensino com foco em empreendedorismo, a IE University foi parceira do South Summit Brazil, realizado em Porto Alegre, assim como é da edição original, em Madri, na Espanha, onde também fica a sede da instituição. Ela também é o sonho de consumo de muitos jovens que gostariam de cursar graduações tradicionais, mas com essa preparação para tornar-se ou aprimorar-se como um empreendedor. Confira trechos da entrevista com o diretor da IE University no Brasil, Newton Campos, e ouça a íntegra no final da coluna.