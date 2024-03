Era final da década de 1990 quando o veterinário Márcio Waldman começou a ficar intrigado por seus clientes estarem buscando outro profissional. O motivo era o acesso complicado à sua clínica, no centro de São Paulo. Ele decidiu que precisava achar um jeito de chegar até eles ou, então, trazer seus pets até o consultório quando fosse necessário. Com a internet recém começando, ele lançou um e-commerce, que hoje tornou-se a Petlove, um grupo com produtos e serviços que faturou R$ 1,35 bilhão em 2023 e mira bater R$ 1,8 bilhão em 2024.