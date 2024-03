Não veio na visita do presidente Lula a liberação do crédito com juro subsidiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), esperado pelas grandes empresas atingidas pela enchente no Vale do Taquari. Na entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, já havia sinalizado que a frustração poderia ocorrer, ao dizer que os industriais serão ouvidos e que os bancos estavam analisando. Ou seja, sem grandes avanços, pois as empresas já têm participado de diversas reuniões — inclusive na sede do BNDES, no Rio de Janeiro — e enviado diagnósticos das suas necessidades para retomar negócios. A um empresário, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, voltou a garantir que o pleito será atendido e que "não ficará só na promessa".