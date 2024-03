Uma porta foi aberta para mexer nos preços para entrar nos cânions de Cambará do Sul, cujo ingresso passou a ser cobrado com a concessão à Urbia e está custando R$ 97. Uma revisão de contrato foi proposta pela empresa durante reunião no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em Brasília, disse o prefeito Ivan Borges, que esteve no encontro. Uma das possibilidades é cobrar um valor bem menor para um ingresso que permita um parque por vez.