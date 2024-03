Concorrência com a China, proteção da indústria brasileira e negócios da gigante do aço no Rio Grande do Sul foram temas da entrevista do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, com o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck. Ele esteve no estúdio do Grupo RBS no South Summit, evento de inovação em Porto Alegre. Confira trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.