O presidente Lula reúne-se com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a medida provisória da reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O Congresso havia aprovado a prorrogação, Lula vetou, parlamentares derrubaram o veto e equipe econômica enviou MP propondo a reoneração, o que gerou forte rejeição. O líder do governo federal no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), disse que a reoneração ficará suspensa em 2024. O governo federal encaminhará um projeto de lei com a proposta e retirará o tema da MP. O martelo deve ser batido por Lula nesta semana. O sistema de desoneração da folha permite que as empresas de alguns setores intensivos em mão de obra substituam a contribuição de 20% sobre salários por uma alíquota de 1% a 4,5% sobre a receita bruta.