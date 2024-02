A nova leva de investimentos industriais aprovados pelo Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fundopem-RS) supera R$ 190 milhões, em 14 projetos com potencial de gerar 219 novos empregos. O maior aporte será da Mahindra, empresa da Índia que construirá sua segunda fábrica gaúcha de tratores em Araricá, no Vale do Sinos, conforme a coluna antecipou recentemente. Tem ainda um incentivo para uma unidade produtiva de alfajor da Odara em Porto Alegre, sendo que já não é comum ter projetos industriais para a Capital.