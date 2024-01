Programa de crédito criado em Caxias do Sul, o CredCaxias passou os R$ 22 milhões em valores emprestados a mais de 850 prestadores de serviços e pequenas empresas de todos os setores. Além disso, a iniciativa servirá de exemplo para São Paulo, conta o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Elvio Gianni. Uma reunião está marcada para este mês para apresentar as diretrizes do projeto gaúcho.