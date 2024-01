Levantamento da embaixada e consulado dos Estados Unidos no Brasil aponta que de 1,1 milhão de vistos foram emitidos para brasileiros em 2023. O consulado no Rio Grande do Sul aparece em quarto na lista de emissões, com 118 mil vistos. Em primeiro, aparece São Paulo, com 517 mil. Dúvidas sobre vistos e a imigração para quem deseja residir, trabalhar ou empreender nos Estados Unidos foi tema do evento "On The Road", organizado pela SG Global Group, que aconteceu em Porto Alegre nesta semana. A coluna conversou com o sócio e diretor comercial da empresa, Alberto Buss.