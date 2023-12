Após dois anos de forte alta, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 terá uma redução média de 3,27% no Rio Grande do Sul. A alíquota se mantém, mas a tabela Fipe trouxe o reflexo da queda no preço dos carros. Entenda melhor no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH: