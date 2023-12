Um baixo da banda do ex-beatle Paul McCartney e uma guitarra de Don Felder, do Eagles, e figurinos das cantoras Tina Turner e Mariah Carey estão no acervo do Hard Rock Hotel Gramado, empreendimento de R$ 1 bilhão que será construído na serra gaúcha e que foi noticiado em primeira mão pela coluna em janeiro. Atualmente, 22 itens já estão disponíveis em espaço instalado no centro da cidade. Quando o hotel estiver pronto, serão levados ao empreendimento, conta José Roberto Nunes, CEO da Mundo Planalto, empresa de Goiás que fará a implantação e gestão do projeto.