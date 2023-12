Apesar da desaceleração, o PIB trouxe crescimento de 0,1%, quando se projetava queda de até 0,3% no terceiro sobre o segundo trimestre. O bom resultado foi puxado pela inflação baixa e pela resiliência do mercado de trabalho, que proporcionaram o melhor desempenho do indicador: o avanço de 1,1% no consumo das famílias. Só não foi melhor porque a inadimplência do consumidor segue batendo recordes.