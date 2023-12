Já se vão 15 anos que o Zaffari está em São Paulo e, lá, é Záffari. O acento ainda gera curiosidade dos gaúchos que estão sempre de olho no supermercado do esquilo. Um leitor recentemente questionou novamente a coluna, que aproveitou uma ida à loja daquele Estado para conversar com clientes. Mas antes, lembremos que o acento agudo foi adotado pela rede lá em 2008, logo que abriu a primeira unidade paulista. O motivo foi enfatizar a pronúncia correta do nome. "Foi uma espécie de 'licença poética' tomada na época, que acabou ficando", explica a empresa, pois havia clientes que colocavam a ênfase na sílaba do meio.