Após 11 anos no mesmo endereço, o casal de sócios Dianesa Krilow e Diogo Cavalleri investiu R$ 5 milhões para transferir o seu supermercado para um prédio maior. O novo Super Cavalleri, antes chamado de Super Santos, tem dois andares e fica a uma quadra da antiga loja, na esquina da Avenida Protásio Alves com a Rua Carumbé, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Antes, o local tinha uma revenda de autopeças e um restaurante.