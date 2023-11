Criada há 30 anos na Espanha e com sede brasileira em Porto Alegre, a Tea Shop, especializada em chás, está abrindo sua primeira loja de rua em São Paulo. O investimento foi de R$ R$ 600 mil para adaptar uma casa de dois andares no bairro Vila Madalena. Naquele Estado, já conta com quatro quiosques em shoppings, diz o CEO no Brasil, Michel Bittencourt.