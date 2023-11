Três semanas após a Petrobras reduzir o preço da gasolina na refinaria, o corte chegou à média de preço ao consumidor no Rio Grande do Sul na dimensão que era previsto. A diminuição, pelo cálculo feito pela coluna a partir da projeção da estatal, deveria ser de R$ 0,09, o que é verificado agora com o litro custando em média R$ 5,52, frente aos R$ 5,61 da semana do anúncio da empresa.