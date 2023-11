Das mais de 2,8 mil expositoras da Agritechnica, em Hannover, na Alemanha, apenas 28 eram brasileiras. Mesmo que seja difícil carregar grandes máquinas agrícolas do Brasil para a Europa - ainda que a gaúcha Stara tenha levado o seu gigante Imperador -, havia espaço para mais. Das oito que estavam concentradas no estande do Brasil, organizado pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), seis eram gaúchas: Vence Tudo, São José, Cimisa, Stara, Eirene e Indutar. Elas levaram de máquinas agrícolas a implementos, passando por processadoras de sementes e soluções que usam inteligência artificial para o campo.