Pujante, resiliente, com tradição, mas com potencial para a inovação. Resumindo, foram esses os indicativos sobre a região de Passo Fundo que a coluna viu, há 15 anos, no estudo de uma consultoria para uma empresa de São Paulo que planejava ter uma unidade no Rio Grande do Sul. A produção de grãos do norte gaúcho já era forte na época e continua. Consigo, puxou a agroindústria. Depois, vieram as energias renováveis, a saúde, a educação e outros.