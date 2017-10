Dívidas em excesso prejudicam carreiras pixabay / Divulgação

Se problemas financeiros afetam o casamento, imagina o que não fazem com a produtividade no local de trabalho. Pesquisa do SPC Brasil mostrou que 25% dos inadimplentes entrevistados admitem que ficaram mais desatentos no serviço. Outro dado apontou que 21% não conseguem controlar a paciência e se irritam com facilidade com colegas de emprego.

Usando a marca Dr Money Sul, Everton Lopes é chamado por empresas para “diagnosticar e tratar” as doenças financeiras dos funcionários. Conta que chega sempre com o objetivo de ensinar o básico, mas que, incrivelmente, as pessoas não seguem: é preciso viver dentro do que se ganha.

- Para tudo, respira e desafoga o fluxo de caixa. Para isso, digo para vender um bem e trocar dívida com taxa alta por conta com juro mais baixo. Só cuidado ao assumir novas dívidas porque as contas vêm todo mês – diz o educador financeiro.

Um problema muito frequente é a pessoa que ganha R$ 3 mil, acha que tem mais R$ 3 mil do cartão de crédito para gastar e ainda os outros R$ 3 mil do cheque especial. Estes créditos não são extensão do salário. As empresas identificam a profundidade do problema quando começam a chegar os pedidos de autorização para consignado, que é o empréstimo com desconto em folha de pagamento.

- Muitos pedem demissão para pegar o dinheiro da rescisão e pagar as dívidas. Não é a saída! – adverte Everton Lopes.