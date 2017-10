Com uma forma diferente de estabelecer os preços, o site Super Pouco vende mais de 200 produtos com apelo de saúde e fitness. Quanto maior a compra, mais os preços caem.

Os descontos variam de 5% a 50%. O preço muda conforme o cliente vai colocando os produtos no carrinho virtual do site.

Na gestão de vendas do Super Pouco, o estoque influencia no preço. Se há mais produtos que o desejado, a plataforma identifica isso e o desconto é mais agressivo.

De São Paulo, a empresa entrega também no Rio Grande do Sul. Cobra frete fixo de R$ 9,99. Porto Alegre, inclusive, já é o sexto maior mercado do Super Pouco no país.