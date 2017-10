Os números chamaram a atenção da Empresa Jr. ESPM, que resolveu aprofundar o assunto e finalizou agora um estudo de 130 páginas com um diagnóstico do setor. Ouviu os donos e identificou que poucos têm conhecimento em gestão, sendo, na maioria, profissionais de educação física sem especialização em administração de negócios.

A diretora de projetos, Laura Collet, elenca três pilares essenciais para as academias fidelizarem os clientes a partir da análise das respostas dos 500 consumidores ouvidos na Capital.

Equipamentos

O pessoal quer equipamentos de mais qualidade, o que influencia na avaliação do ambiente da academia.

Proximidade

Ficou evidente que os consumidores ouvidos preferem que a academia fique perto de casa e que isso é mais importante do que a proximidade do trabalho. Clientes dizem que preferem ir até em casa tomar banho e trocar de roupa para ir ao trabalho, por exemplo.

Profissionais

Valorização do profissional que acompanha o treino. Uma relação próxima com um personal trainer fideliza o cliente.

Preço também aparece como motivo para troca de academia. No entanto, é preciso buscar um equilíbrio para garantir equipamentos e profissionais qualificados, dentro do que o bolso do cliente suporta.