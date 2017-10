Um espumante rosé produzido na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul está sendo servido em voos internacionais da Azul Linhas Aéreas. A ação é para marcar o Outubro Rosa, que alerta as pessoas para prevenção e diagnóstico do câncer de mama. A cor da bebida reforça a relação com a campanha.

Sócia proprietária da Vinícola Campos de Cima, Hortência Ayub esteve em um dos voos conversando com clientes e tripulantes. Aliás, a empresa é presidida apenas por mulheres: Hortência, a mãe, e as filhas Manuela e Vanessa.

O Rosé Campos de Cima é um espumante Brut elaborado com as uvas Chardonnay e Pinot Noir pelo método tradicional, usado para champanhes franceses. Passa por, no mínimo, 24 meses em envelhecimento com as leveduras. Esta edição limitada de 3,2 mil garrafas venceu Medalha de Ouro no Concurso Mundial Bruxelas - Brasil.