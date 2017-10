O termo "invencível" veio da Antiguidade grego-egípcia e definia os deuses. Só eles, donos do universo, jamais seriam vencidos. Na modernidade do Ocidente, a concepção judaico-cristã criou nova visão de Divindade e, ao longo dos séculos, "invencível" virou palavra exclusiva do futebol. Ou do desporto em geral.