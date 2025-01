O campeão da Libertadores pelo Grêmio que foi indicado por Neymar para o Santos

Última partida de Arthur foi no dia 29 de maio de 2024. AFP / AFP

O volante Arthur, campeão da Libertadores de 2017 pelo Grêmio, poderá voltar ao futebol brasileiro. O Santos fez uma proposta de empréstimo para a Juventus com o objetivo de trazer o atleta.

Esta é uma indicação de Neymar, que sempre teve grande admiração pelo futebol de Arthur. Além disso, os dois tem ótima relação.

Desde que saiu do Grêmio, Arthur não conseguiu se firmar na Europa. Ficou no Barcelona entre 2018 e 2020, quando foi negociado com a Juventus. Na Itália perdeu espaço. Foi emprestado para o Liverpool, mas teve uma lesão e não conseguiu jogar.

Sua última partida foi no dia 29 de maio de 2024, pela Fiorentina, onde atuou por empréstimo até a metade do ano passado. Voltou para a Juventus e não recebeu mais oportunidades. Agora, o objetivo é recuperar o espaço.

A chegada de Neymar á aguardada com ansiedade em Santos. Até agora, sob o comando de Pedro Caixinha, o time não conseguiu decolar. No campeonato paulista foram cinco jogos, com uma vitória, um empate e três derrotas.