Ex-auxiliar do Inter está próximo de ser anunciado como técnico de bicampeão da Champions League

Martín Anselmi, que foi auxiliar técnico do Inter em 2021, é o nome escolhido pelo Porto-POR para ser o novo técnico da equipe. O anúncio oficial só não ocorreu ainda por que as tratativas estão em andamento para o pagamento da multa rescisória para o Cruz Azul-MEX, clube atual do profissional.

A curiosidade é que Anselmi foi auxiliar de Miguel Ángel Ramírez no Beira-Rio, em um trabalho que não deu certo. Depois disso, os dois seguiram caminhos diferentes.

Marín Anselmi decidiu priorizar a carreira como técnico e trabalhou no Unión La Calera-CHI. Depois voltou para o Independiente del Valle-EQU. De lá seguiu para o Cruz Azul-MEX, pelo qual faz bom trabalho. Aos 39 anos, deverá desembarcar em clube que te dois títulos de Champions League, além de dois títulos mundiais.

Já Ramírez teve dificuldades para manter o nível apresentado nas boas campanhas no Independiente del Valle entre 2018 e 2022. Após a passagem pelo Inter, trabalho no Charlotte FC-EUA, Sporting Gijón-ESP, Al-Wakrah-CAT e está atualmente no Zaragoza, da segunda divisão da Espanha.